Армагеддон: Ситуация в пунктах пропуска утром 13 июля. Новости

Сегодня утром, 13 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 июля через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10680 человек и 1290 транспортных средств;

«Марьинка» – 10400 человек и 1695 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9050 человек и 1390 транспортных средств;

«Гнутово» – 5365 человек и 1155 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12885 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/40;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 50/20;

«Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

GR; «6:10. Горловка-Днр в Украину. До знака 70 перед полицией, и впритык к плитам перед паспортным. На 6:02»;

Дмитриос: «9:27. Из Горловки пеших пол сетки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Денис: « 4:30. Каргил, капец, машины почти вверху моста»;

Жека: «5:43. Каргил в Украину – Армагедон. Льгота – заезд на мост, общая на середине моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юлиана: «6:32. Еленовка. До остановки»;

Екатерина: «9:22. На Новотроицком в сторону Донецка около 15 машин, запускают потихоньку».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анита: «5:50. Куликово, очередь на магазине»;

Олег: «6:39. На Октябре полная задница, общая далеко в селе, льгота на камышах, люди перекрыли заезд занимателям очередей, движение очень медленное»;

Стефан: «7:50. Гнутово в Донецк 6 машин»;

Светлана: «8:08. На Куликово двигаемся каждые 10-15 мин в общей очереди на Мариуполь, за 2 часа машин на 40-50 продвинулись».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.