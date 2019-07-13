Такого еще не было: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Берег: «10:07. Из Никитовки машин очень много, за старый паспортный, людей половина сетки. Из Артемовска свободно. Всем удачного проезда».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Денис: «10:32. Каргил –машины в начале моста, движение слабое»;

Sneg: «11:51. Итог поездки сегодня через Каргил. Выехали в 6:15 автобусом с Южного. В 10:00 были на автостанции в Курахово»;

Александр: «13:30. Марьинка на Донецк 0 машин»;

Роман: «13:42. Каргил – очередь на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «11:45. На Еленовке в сторону Донецка очень много машин. Движения почти нет. Льгота почти сравнялась с основной очередью»;

Oксана: «13:52. В Донецк на Еленовке машин много и общей, и льготной. Потихоньку движемся»;

Александрa: «14:13. На Еленовке в Донецк очередь начинается от стройки, льготная также очень большая. Из Донецка до 3 туалета».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анита 10:20. Гнутово в сторону Донецка 19 авто»;

Валентин: «10:24. Такого еще не было, машин 200+ на Октябре»;

61877 61877: «11:38. На Гнутово в Донецк очередь до знака на повороте»;

Анна: «12:35. На Октябре очень много машин, стоим в селе, приехали в 5 утра»;

Степан: «13:02. Пищевик в Донецк – машин 20. Из Донецка машин 10 за знак "Куликово". Это, наверное, 70 машин примерно»;

61877 61877: «13:08. Гнутово в Украину 10 машин»;

Інтерн: «13:15. На Гнутово небольшие неполадки, попала молния»;

Наталия: «13:24. Пищевик, на Донецк машин 35-40»;

Андрей: «14:19. В Мариуполь выехали с камышей на подъеме стоим, движение есть».

КПВВ «Станица Луганская»: