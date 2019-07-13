Такого еще не было: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 13 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Берег: «10:07. Из Никитовки машин очень много, за старый паспортный, людей половина сетки. Из Артемовска свободно. Всем удачного проезда».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Денис: «10:32. Каргил –машины в начале моста, движение слабое»;
- Sneg: «11:51. Итог поездки сегодня через Каргил. Выехали в 6:15 автобусом с Южного. В 10:00 были на автостанции в Курахово»;
- Александр: «13:30. Марьинка на Донецк 0 машин»;
- Роман: «13:42. Каргил – очередь на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Алексей: «11:45. На Еленовке в сторону Донецка очень много машин. Движения почти нет. Льгота почти сравнялась с основной очередью»;
- Oксана: «13:52. В Донецк на Еленовке машин много и общей, и льготной. Потихоньку движемся»;
- Александрa: «14:13. На Еленовке в Донецк очередь начинается от стройки, льготная также очень большая. Из Донецка до 3 туалета».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Анита 10:20. Гнутово в сторону Донецка 19 авто»;
- Валентин: «10:24. Такого еще не было, машин 200+ на Октябре»;
- 61877 61877: «11:38. На Гнутово в Донецк очередь до знака на повороте»;
- Анна: «12:35. На Октябре очень много машин, стоим в селе, приехали в 5 утра»;
- Степан: «13:02. Пищевик в Донецк – машин 20. Из Донецка машин 10 за знак "Куликово". Это, наверное, 70 машин примерно»;
- 61877 61877: «13:08. Гнутово в Украину 10 машин»;
- Інтерн: «13:15. На Гнутово небольшие неполадки, попала молния»;
- Наталия: «13:24. Пищевик, на Донецк машин 35-40»;
- Андрей: «14:19. В Мариуполь выехали с камышей на подъеме стоим, движение есть».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Фима: «14:05. В сторону Украины и обратно, сказать много – не скажу. Понятие растяжимое, а вот как есть опишу: в стороне Украины полный навес с хвостиком в 9:15, в Украину 4 пролета навеса и люди подходят. Вчера с Украины многие не успели перейти, оставались ночевать в Станице, очередь была за автостанцию. Очередь идет, но медленнее, чем обычно сумки досматривают хорошо. Вчера шел в сторону Украины в 14:45 – прошел сквозняком, но тоже сумки все досматривают, дамские тоже».
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