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Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев. Новости

Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев

ДН

14.07.19 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 11 июля официально зарегистрировано 489 174 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 11.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 101 семья и 488 174 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 105 644;
  • дети – 63 065;
  • лица с инвалидностью – 17 268;
  • пенсионеры – 303 197.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 552 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 115;
  • Краматорск – 47 797;
  • Славянск – 38 582;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 756;
  • Константиновка – 22 882;
  • Марьинский район – 19 994;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 294;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 888;
  • Селидово – 15 742.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 июля учтены 1 млн 388 тыс. 972 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ. 

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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