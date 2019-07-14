Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 11 июля официально зарегистрировано 489 174 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 11.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 101 семья и 488 174 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 105 644;
- дети – 63 065;
- лица с инвалидностью – 17 268;
- пенсионеры – 303 197.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 552 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 115;
- Краматорск – 47 797;
- Славянск – 38 582;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 756;
- Константиновка – 22 882;
- Марьинский район – 19 994;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 294;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 888;
- Селидово – 15 742.
Напомним, в Украине по состоянию на 8 июля учтены 1 млн 388 тыс. 972 переселенца из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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