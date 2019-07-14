Пересекают КПВВ каждые 60 дней: Как получают пенсии жители неподконтрольного Донбасса. Новости

Пенсионеры, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, должны пересекать линию разграничения каждые 60 дней, чтобы не потерять выплаты.

Так, в Зайцево (Донецкая обл.) работает ближайшее отделение Ощадбанка, где людям из прифронтовых поселков и неподконтрольных территорий предоставляют банковские услуги. Открыли офис в апреле за 200 метров до контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорское». Работает банк с 8:00 до 16:00. «Мы рассматриваем вопрос о смене режима работы, так как нагрузка на это отделение увеличилась и клиентов стало больше. Поэтому мы пересматриваем график в сторону увеличения рабочего дня», – сообщила руководитель банковского отделения Вита Олейникова.

Жительница временно неподконтрольного украинской власти Кировского Светлана приезжает раз в два месяца на подконтрольную территорию в это отделение банка за пенсией. «Там получаем пенсию ДНРовскую, а эта украинская. Я проработала всю жизнь в Украине. Зарабатывала пенсию себе, стаж 38 лет. Украинские банкоматы там не работают. У нас там нет украинской пенсии, мы не можем снять», – говорит она.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

По словам женщины, в «ДНР» «пенсию» пожилые люди получают на почте, а такие, как она, получают в банкомате. «С Украины у нас не принимаются банковские карточки. Действуют только наши "ДНР"», – сказала она.

Мелания с мужем живут в Енакиево. «В нашем городе поменять гривны на рубли можно, а купить ничего нельзя. Банковские карточки у нас нельзя использовать. То, что мы там получаем, называется не пенсия, а как помощь. Помощь мы получаем», – рассказала она.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

«Моя личная позиция – все граждане Украины, независимо от того, где они проживают, имеют равные права, в том числе, на получение социальных выплат. Вопрос во введении механизма. Механизм может быть введен путем внесения изменений в закон. Законопроект (№ 6692, – ред.) по непонятным для меня причинам находится в парламенте, мне кажется, больше года», – сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.

Ранее Черныш заявил, что выплачивать украинские пенсии на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти – невозможно.

Напомним, 10 июля международная правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев пожилого возраста, живущих на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. В частности, необходимо обеспечить пожилым людям доступ к пенсиям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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