Льгота прет: Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июля. Новости

Сегодня утром, 14 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Госпогранслужба на данный момент о ситуации на КПВВ не сообщает.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «8:17. Со стороны Бахмута машин нет. Заехали сразу. Пеших нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Любовь: «4:25. Каргил. Основная на середине моста, больше сотни, льгота прет»;

Екатерина: «5:00. Каргил в Украину до моста, льготы в половину»;

Екатерина: «6:34. На Курахово в Донецк 25 машин»;

Алексей: «7:14. Каргил – основная далеко на мосту. Почти до съезда на ХБК. На знаке Донойл»;

Руслан: «7:57. На Марьинку из Донецка машин с начала моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Светлана: «4:42. На Еленовке до поворота»;

Dr: «5:42. Еленовка: из Донецка машин 350»;

Василий: «6:51. Еленовка на Мариуполь за поворот, льготы машин 30, еще пускают на реверс по 10 авто. Начали работать с 5:30. Еленовка на Донецк только начали подъезжать… На 6:30 было машин 5»;

Unrealyourock: «8:18. Новотроицкое на Донецк по состоянию на 07:30 10 машин, в сторону Марика 20, 0 пеших. На Еленовке в 08:10 около 20 машин на Донецк, до поворота на Марик, 0 пеших. Я прошел пешим все посты ровно за час, при этом 40 минут сидел в автобусе на Новотроицком».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Станислав: «7:27. Октябрь очередь в камышах, до знака Куликово, примерно машин 50»;

Станислав: «8:07. Октябрь за 40 мин. проехали от знака Куликово и стали на подъеме. Хвост очереди все еще на знаке»;

Наталья: «8:42. Мои выехали из Донецка в сторону Мариуполя в 4:00. В 8:00. прошли днр-БП и подъехали к украинскому БП, впереди 10машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.