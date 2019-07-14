Предвестник катастрофы: В Донецке шахтные воды заливают торговый центр (Фото, видео). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке подземные воды начали заливать торгово-офисный центр «Северный». Житель города Роман Мирою опубликовал соответствующее видео в социальной сети.

Это второе по величине здание в Донецке считается самым большим бизнес-центром. Оно расположено на пр. Киевском, 1К. Было построено к Евро-2012, но полностью не успело запуститься. Здание и торговый комплекс сейчас не используется.

По его словам, вокруг здания работают камеры, а охранники видели, как по 2 этаж полностью затопило торговый комплекс.

«Российские оккупанты и их пособники уже шестой год как отключили водяные насосы в шахтных выработках под городом Донецк. Пока русский мир убивает людей на поверхности из глубин Земли поднимаются по штольням и выработкам грунтовые воды. Это угроза всем фундаментам жилых домов в городе. Дома будут просто проваливаться в подземную бездну выработок вместе с людьми, когда воды размоют землю под фундаментами. Первым должен рухнуть, очевидно, бизнес-центр "Северный", там в подземном торговом комплексе вода уже поднялась до второго этажа на уровень эскалаторов», – написал он.