Движение есть: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Татьяна: «10:21. Родители стоят на блокпосту "ДНР" в сторону Украины, почему-то никого не пускают на машинах. И очередь не такая большая, но стоят уже давно и ни одна машина не проехала»;

Валентин: «12:37. В сторону Донецка на украинском – сразу на проверку, на "ДНР" – 40 машин, движение слабое»;

Михаил: «13:59. На паспортном днр в Украину 80 авто, пеших 300-350».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Марат: «10:35. Каргил в Украину основная на мосту, льготы половина. Каргил в Донецк – машин 40»;

Олеся: «11:40. На Каргиле в сторону Украины общая до моста»;

Nik: «11:45. Каргил на Донецк около 30 машин. Движение есть»;

Gala: «12:21. Каргил в Украину общая на середине моста»;

Nik: «12:30. На Каргиле на Донецк поперла "льгота"»;

Alex: «14:17. На Марьинке машин мало в обе стороны, почти нет, пеших на Донецк много – везут быстро, на ноле в Украину пеших на автобус»;

Виктория: «14:23. Стали в основную очередь на Каргиле в 4:10 на середине моста, проехали в 11:45, с украинского поста выехали в 12:05».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Эдуард: «11:51. Еленовка на Донецк: знакомые выехали в 8:00 из Мариуполя, пол часа назад были 30-е уже на Еленовке в общей очереди»;

Артем: «11:58. Еленовка на Донецк машин 160... до поворота»;

Борис: «13:50. КПВВ "Новотроицкое" нет авто и людей.… как в "ДНР", так и на Мариуполь».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Stanislav: «11:32. Пищевик на Донецк около 30 авто»;

Bad: «12:58. Октябрь в Мариуполь: на камышах»;

Сергей: «13:42. Октябрь. Машин 50 – 55, это без льготы. Среднее прохождение от начала камышей – 3 часа. Плюс бывают занимальщики, 5-10 машин»;

Андрей: «14:06. Днем на Октябре очередь до камышей».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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