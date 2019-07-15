Воронка в 2 метра: Житель Донецка проверил, есть ли танк под взорванным Путиловским мостом (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец, проверил местный слух, что под взорванной частью Путиловского моста до сих пор сохранились останки танка.

«Сейчас развенчаем споры – стоит ли танк под мостом или нет», – проанонсировал он свой поход в эту часть Киевского района Донецка, ведущую в аэропорт.

На подходе к мосту Полтавец показывает воронку от снаряда. «Чтобы вы понимали. У меня рост – почти 2 метра, если я в нее встану – будет с головой», – комментирует он.

Под Путиловским мостом – до сих пор останки снарядов. «Это болванки ракеты», – уточняет дончанин, дополняя, что таких болванок здесь несколько.

«Осколков от снарядов здесь искать не надо – они по всюду», – констатирует он.

Далее Полтавец демонстрирует место подрыва моста. «Местную жительницу встретил, она спросила – не диверсант ли я. Сказала, что лучше сюда не ходить: по бокам в посадках – везде растяжки стоят», – отметил мужчина.

«Вот он – мост. И нет здесь никакого танка. Есть только непонятные штуки от снарядов, ящики военные – и всё. Танка нет. Миф развеян – танка нет. Просто горы металлолома. А раньше здесь можно было проехать», – резюмирует Полтавец.

Как сообщалось ранее, Путиловский мост был взорван 18 января 2015 года. До сих пор существует несколько версий причин подрыва данного путепровода.

Путиловский мост всегда был важной транспортной артерией – это был путь из центра Донецка в аэропорт, также мост являлся центром транспортной развязки, с которой можно было направиться (и вернуться в город) в Ясиноватую, Горловку, далее на север Донетчины – Краматорск, Славянск, Енакиево, Дебальцево и др.

А в 2014 году с началом боевых действий в донецком аэропорту и его окрестностях мост приобрел еще и стратегическое значение. Это были северные ворота в город. Гражданское автомобильное движение по Путиловскому путепроводу прекратилось еще летом 2014 года. Ряд мощных блокпостов «ДНР» перекрывал путь к этой стратегической точке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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