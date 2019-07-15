Закрыто навсегда: В Донецке показали автосалоны и самолет в районе аэропорта (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по части Киевского проспекта, которая расположена за взорванным Путиловским мостом ближе к Донецкому аэропорту.

Раньше здесь по адресу Киевский проспект 95 и 95а располагались крупнейшие автосалоны города – Porsche и Mitsubishi.

Полтавец демонстрирует руины – до 2014 года это был автосалон Porsche.

Раньше он выглядел так:

Примечательна пометка в Google-maps относительно автоцентра Porsche – «Закрыто навсегда»:

Окончательно автоцентр разграбили в ноябре 2014 года. В то время Главное управление МВД Украины в Донецкой области сообщило, что из автосалона «Порше Лизинг Украина» угнали две машины. «В милицию обратился представитель компании "Порше Лизинг Украина" с заявлением о том, что в Донецке террористы угнали два автомобиля: Volkswagen Caddy GP Kasten и Ford Transit», – говорилось в релизе.

Следующие руины – бывший автосалон Mitsubishi:

Автосалон открыли в 2011 году и в довоенное время выглядел так:

Полтавец идет далее по Киевскому проспекту. «Такое ощущение – что хоть и не Припять, но идти очень страшно. И понимаешь, что в любой момент сюда куда-нибудь может "прилететь"», – комментирует он.

Мужчина доходит до самолета – памятника авиаторам и участникам боев за освобождение Донбасса в годы Второй мировой войны, который был установлен в старом аэропорту Донецка в 1981 году. Памятник-самолет – фронтовой истребитель МИГ-15М. После 2014 года на постаменте появилась надпись – «Чтим. Помним. Гордимся».

«Дальше по Киевскому проспекту идти очень страшно», – завершает свой путь по этой части Донека Полтавец.

Также Полтавец проверил, есть ли под взорванной частью Путиловского моста останки танка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

Читайте также: