Идти страшно: Житель Донецка прошелся по улице Взлетная в районе аэропорта (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по улице Взлетная, которая находится в Киевском районе города – менее, чем в 1 километре от аэропорта. До войны по этой трассе жители и гости города направлялись на автомобилях и общественном транспорте из аэропорта в центр города.

Полтавец прошел от начала улицы до развилки на аэропорт.

Он демонстрирует «Девятку». «Это бывшее малосемейное общежитие при аэропорте. 26 мая 2014 года все сотрудники, которые работали в аэропорте, вышли отсюда – и больше домой не попали. Никто даже свою мебель не забрал», – рассказал Полтавец.

Дончанин напомнил, что «Девятка» была занята «ополченцами» и стала их штабом – «здесь принимались все решения по штурму аэропорта».

Мужчина демонстрирует, как некогда жилой дом выглядит сегодня. «Местами девятиэтажка стала восьмиэтажкой».

Далее он идет по трассе улицы Взлетная. «Идти по дороге, честно вам скажу, – страшно. Страшно. Везде по дороге можно видеть разрывы от мин. Деревья – посохли, многие – от осколков. Везде под ногами – осколки снарядов», – комментирует дончанин.

Так выглядит остановка общественного транспорта, которая называлась «Взлетная».

Полтавец акцентирует, что в этом районе практически все разрушено, и все заросло деревьями и кустарниками. «Местность – вот идешь 5 лет спустя, 6-й год войны – вообще неузнаваемая. Как будто здесь первый раз находишься. Природа берет свое – все зарастает, под ногами куча гильз, куча осколков», – констатирует он.

«По этой дороге раньше все из аэропорта возвращались в центр. Это "двухколейка" – параллельно идет еще одна двухполюсная дорога. Следы от мин везде, росчерки осколков по асфальту. Сухие деревья из-за количества попаданий, из-за осколков посохли каштаны – помните, какая раньше здесь аллея каштановая была?», – продолжает Полтавец.

Затем дончанин направляется на пересечение ул. Взлетная с ул. Стратонавтов – «там, где "Метро" было». «Развилка, прямо – на аэропорт. Справа – виднеются металлоконструкции, оставшиеся от торгового супермаркета "Метро". До самого аэропорта здесь 400-500 метров. Стоят блоки, что проезд запрещен. А за ними табличка "Мины"», – завершает свой путь по Взлетной Полтавец.

Также Полтавец проверил, есть ли под взорванной частью Путиловского моста останки танка, и прошелся по части Киевского проспекта, которая расположена за Путиловским мостом ближе к Донецкому аэропорту.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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