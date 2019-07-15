Мертвая тишина: Житель Донецка показал, что внутри автоцентра на окраине (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал руины автоцентра в Киевском районе вблизи аэропорта, на окраине города.

Полтавец отправился к разрушенному автоцентру, свернув с улицы Стратонавтов в направлении Донецкого Иверского монастыря. «Вот руины – автоцентр Chevrolet, Opel и Kia», – сообщил дончанин.

Он показал, как выглядит разрушенное здание снаружи.

Полтавец зашел в здание и показал, как все выглядит внутри. «Вот как это все выглядит… Машины когда-то стояли», – прокомментировал житель Донецка.

«Мертвая тишина», – добавил он.

В здании уцелела небольшая часть, где можно подняться на второй этаж. Это опасно – вокруг все может обрушиться в любую секунду. Полтавец показал, как сейчас выглядит второй этаж. Из оконного проема, по его словам, виден купол Донецкого Иверского монастыря.

«Боюсь, что обрушится и дальше», – отметил дончанин перед тем, как покинул аварийное строение.

В комментариях в соцсети люди ругают Полтавца, отмечая, что кадры вблизи аэропорта интересны, но ему не следует снимать в таких опасных местах:

Ярик: «Береги себя, когда находишься в таких местах»;

Роман: «Хватит рисковать своей жизнью. Это не стоит того. Там кругом мины»;

Виктория: «Какой насыщенный жизнью и движняком был район!! Даже не верится, что за каких-то 5 лет – во что это все превратилось! Ощущение нереальности того, что видишь»;

Макс: «Не гони, не рискуй так больше»;

Александр: «Просто жуть!».

Также Полтавец показал автосалоны Porsche и Mitsubishi.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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