Мертвая тишина: Житель Донецка показал, что внутри автоцентра на окраине (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал руины автоцентра в Киевском районе вблизи аэропорта, на окраине города.
Полтавец отправился к разрушенному автоцентру, свернув с улицы Стратонавтов в направлении Донецкого Иверского монастыря. «Вот руины – автоцентр Chevrolet, Opel и Kia», – сообщил дончанин.
Он показал, как выглядит разрушенное здание снаружи.
Полтавец зашел в здание и показал, как все выглядит внутри. «Вот как это все выглядит… Машины когда-то стояли», – прокомментировал житель Донецка.
«Мертвая тишина», – добавил он.
В здании уцелела небольшая часть, где можно подняться на второй этаж. Это опасно – вокруг все может обрушиться в любую секунду. Полтавец показал, как сейчас выглядит второй этаж. Из оконного проема, по его словам, виден купол Донецкого Иверского монастыря.
«Боюсь, что обрушится и дальше», – отметил дончанин перед тем, как покинул аварийное строение.
В комментариях в соцсети люди ругают Полтавца, отмечая, что кадры вблизи аэропорта интересны, но ему не следует снимать в таких опасных местах:
- Ярик: «Береги себя, когда находишься в таких местах»;
- Роман: «Хватит рисковать своей жизнью. Это не стоит того. Там кругом мины»;
- Виктория: «Какой насыщенный жизнью и движняком был район!! Даже не верится, что за каких-то 5 лет – во что это все превратилось! Ощущение нереальности того, что видишь»;
- Макс: «Не гони, не рискуй так больше»;
- Александр: «Просто жуть!».
Также Полтавец показал автосалоны Porsche и Mitsubishi.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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