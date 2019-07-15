После повышения: В «ДНР» назвали новые размеры пенсий и пособий. Новости

В «ДНР» с 1 июля повышены пенсии, минимальной размер которой теперь составляет 4000 руб. (1 639 грн по местному курсу валют), ранее – 3400 руб. (1 393 грн). Об этом сообщает «республиканская» газета.

«Пенсия по случаю потери кормильца также увеличена до 4 000 руб. на каждого нетрудоспособного члена семьи», – говорится в материале.

Социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, составила 2 994 руб. (1 227 грн).

«Кроме того, с 1 июля на 25% увеличен размер пенсионной выплаты 13,1 тыс. граждан, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Средний размер пенсии данной категории получателей после перерасчета увеличится на 1367,79 руб. (561 грн, – ред.) и составит 6800,56 руб. (2 787 грн)», – добавили в «пенсионном фонде ДНР».

Пособие на погребение увеличено с 5000 руб. (2 049 грн) до 5500 руб. (2 254 грн).

Также установлены новые размеры на следующие пособия:

помощь в связи с беременностью и родами – 3 700 руб. (1 516 грн);

единовременная помощь при рождении ребенка – 20 640 руб. (8 459 грн) на каждого ребенка;

помощь по уходу за ребенком до 3-х лет – 1 720 руб. (705 грн) на каждого ребенка;

помощь на детей одиноким матерям – 1 500 руб. (615 грн) на каждого ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство: на ребенка до 6 лет – 5 968 руб. (2 446 грн), от 6 до 18 лет – 7 440 руб. (3 049 грн);

помощь семьям, имеющим трех и более детей, – 1 800 руб. (738 грн) на каждого ребенка;

помощь малообеспеченным семьям – 2 800 руб. (1 148 грн) на семью;

и др.

Однако компенсация по уходу за лицом с инвалидностью I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, составила 30 руб. (12 грн).

Также с 1 июля на 20% повышены оклады «государственным гражданским служащим и сотрудникам МЧС».

Следующее повышение выплат «глава ДНР» Денис Пушилин обещает в январе 2020 года.