Пока идет война, бар не открываем: Как в Краматорске работает уникальный Парк птиц (125 фото). Новости

В Краматорске (административной столице подконтрольной части Донецкой области) действует уникальное место для семейного отдыха – Парк птиц.

Как рассказал «Донецким новостям» директор предприятия «Соловьиная роща», основатель и директор данного центра отдыха Александр Гончаров, парк был основан в 2013 году и открыт ко Дню защиты детей – 1 июня.

«Появилась идея создать такой парк для отдыха деток Краматорска, а также Донецкой и Луганской областей, где ничего подобного не было. И к нам приезжают на экскурсии отовсюду. Парк работает круглогодично. Летом – на открытой площадке, а зимой мы переезжаем на первые два этажа в рядом стоящее здание (бывшее помещение Дома быта). Работает парк ежедневно, без выходных с 10:00 до 20:00 в летнее время, а осенью – до 19:00», – говорит директор.

Парк расположен на территории Александровского рынка в районе железнодорожного вокзала Краматорска на улице Коммерческая, 2. Площадь – 0,7 га ограждена и утопает в зелени деревьев, кустарников и цветов. Продуманы зоны отдыха – установлено множество удобных деревянных лавочек и подвесных садовых качелей. Из динамиков звучит классическая музыка.

Здесь обитает более тысячи птиц: лебеди, фазаны, утки, гуси, страусы, павлины, попугаи, куры, голуби, сова, индоутки. Одни размещены в специальных вольерах, другие – просто гуляют по лужайкам.

По соседству с птицами живут более 20 животных– лиса, енотовидные собаки, вьетнамские поросята, белки, козы и овцы.

Имеется три водоема разной глубины – от 60 см до 2 метров. В водоемах разводят рыбу, здесь обитают черепахи и водоплавающие птицы.

На территории оборудовано 15 деревянных беседок разной вместимости, есть мангалы и тандыр. «У нас есть социальные беседки, бесплатные, где можно покушать и отдохнуть. А если кто хочет уединиться – можно заказать. Час стоит за маленькую – 50 грн, большую – 100 грн. У нас часто отмечают детские праздники и Дни рождения», – продолжает Александр.

«У нас есть бар-ресторан, но мы его не открываем, пока идет война. Война закончится, тогда, возможно, он будет функционировать. Алкоголь на территории парка запрещен. Когда будет работать ресторан – будет разрешен, но за этим будет отдельный контроль. Для курения – оборудовано специальное место», – уточняет директор парка.

Стоимость посещения парка – 40 грн. Один раз заплатил – и все включено, гуляй целый день. Все бесплатно – аэрофутбол, аэрохоккей, детские велосипеды, самокаты, горки, батуты, карусель «Ветерок», детские площадки, теннисный стол.

У входа возле кассы можно купить мороженное и прохладительные напитки. Многие приезжают на весь день и со своими продуктами. А для тех, кто не взял с собой запасы и проголодается, – при входе предложат меню, приготовят и принесут заказ.

Питомцев парка убедительно просят не кормить принесенными продуктами. Если есть такое желание, пластиковый стаканчик специального корма стоит 3 грн.