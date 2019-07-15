«Заморский» судак и пляжные вечеринки: Какие развлечения предлагает курортная Юрьевка (Фото). Новости

В курортном поселке Юрьевка, расположенном на Азовском побережье, цены на продукты даже в сезон ненамного выше, чем в том же Мариуполе.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», к услугам отдыхающих – множество магазинов и рынок. Торгуют всем – напитки, «молочка», овощи-фрукты, колбасные и мясные деликатесы. И, конечно, всевозможные морепродукты – рыба в любом виде, икра, креветки.

Впрочем, что касается рыбного «меню», то далеко не все выловлено возле здешнего побережья. Разве что – таранка, бычки и азовская креветка. Местные рыбаки угрюмо качают головой, когда заходит речь об уловах. Рыбы мало, рыбаки, выходящие в море, часто возвращаются почти без добычи. Многие, особенно в летние месяцы, вообще не тратят время на почти бесплодную рыбалку, их лодки стоят без дела во дворах. «Нет рыбы! Все сейнерами вытаскивают. Осенью, может, что-то появится», – объясняют неохотно.

Зато продавцы в изобилии предлагают отдыхающим «заморские» деликатесы – мясо сома, океанскую креветку, икру трески и осетра, сулу, толстолобика. Тот факт, что судак и толстолобик стали деликатесом, угнетает как местных, так и отдыхающих. Большей частью – из-за высокой цены, которую приходится платить за совсем еще недавно «свою», азовскую рыбу.

Юрьевка вечерняя отличается от Юрьевки дневной. Повсюду зажигаются огни, звучит музыка. Большинство курортников с пляжа перебираются в центр поселка, чтобы в полной мере насладиться всеми благами курортной жизни. Вино, пиво, кальян, пляжные дискотеки, детские аттракционы… Настежь распахиваются двери кафе, отовсюду плывет дразнящий аромат мяса на мангале.

Торговые павильоны ярко освещены. Курортники выбирают шляпки, солнцезащитные очки, сувениры даже в вечернее время. Повсюду звучат возбужденнее голоса, смех, лепетанье детей.

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