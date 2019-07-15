Житель Мариуполя собрал дома коллекцию старинных боевых шлемов (Фото). Новости

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) Сергей Вилимерец собрал у себя дома коллекцию старинных боевых шлемов. В нее входят более 100 экспонатов.

Мужчина отыскал и отреставрировал старинные головные уборы военных Баварии, Пруссии и Швеции, а его коллекция известна далеко за границей Украины. «Это шлем времен франко-прусской войны – баварский шлем. В переводе на русский его название означает "шлем с улиткой" или с "гусеницей". Это шлем баварского солдата, здесь даже сохранился ярлык. Мы можем узнать, что он служил в транспортном батальоне», – рассказывает Сергей об одном из экспонатов.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Каждый шлем уникален. Их коллекционер находит в разных уголках мира. Прежде чем реставрировать головной убор, мастер изучает историю, обычаи и традиции каждого полка. Особое внимание уделяет деталям. «Сбоку ставились кокарды. Допустим это имперская кокарда, а с другой стороны баварская кокарда», – отмечает мастер.

К каждому экспонату коллекционер относится как к живому существу, поэтому иногда для коллекции шлемов в комнате играет джаз. Репетировать в комнате с коллекцией старинных шлемов нравится сыну коллекционера Ивану. Парень вспоминает, что с самого рождения его окружали армейские экспонаты.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

«Когда я только родился, папа только начинал заниматься моделированием – воссоздавал армии великих полководцев, а потом уже начал интересоваться самими шлемами», – рассказал Иван.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Самый дорогой экспонат для коллекционера – первый. Это была каска времен Второй мировой войны. Ее Сергей Вилимерец нашел во дворе своего дома более 20 лет назад. Тогда рядом с домом строили школу и бульдозер выкопал его первую находку. «Она пробыла недолго – 1-1,5 года у меня. Со временем родители заставили меня убрать этот шлем, и я подарил его товарищу», – вспоминает Сергей.

Часть своей коллекции Сергей Вилимерец показывает в Мариупольском краеведческом музее, а его работы известны во всем мире. Шлемы для реставрации мастеру присылают из США, Новой Зеландии, Великобритании, Франции и Германии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»