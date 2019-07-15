Координатор системы ООН рассказала о гуманитарной поддержке жителей Донбасса. Новости

Важной гуманитарной задачей ООН в Украине за последние 5 лет является оказание помощи гражданскому населению по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Об этом рассказала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

«С 2014 года, когда разразился конфликт, мы активно вовлечены в гуманитарные процессы. С начала войны более 3,3 тыс. гражданских погибло, включая женщин и детей. Мы хотим, чтоб больше никто не погиб, и это вполне возможно», – говорит она.

«Благодаря разным усилиям, в том числе "окнам тишины" и временному перемирию, за последний год число жертв среди мирного населения снизилось на 50%, и мы решительно выступаем за это», – продолжила Лубрани.

Координатор ООН отметила, что гуманитарное направление деятельности организации занято спасением жизней мирных граждан и помощью им в выживании. «Кроме защиты интересов, мы предоставляем базовую помощь – еду, медикаменты, поддержку во время зимнего периода, ремонт поврежденных домов и местной инфраструктуры. Но при этом защита интересов гражданских тоже очень важна», – считает представитель ООН.

«Мы предоставляем гуманитарную помощь по обе стороны контактной линии, ведь люди везде остаются людьми и страдают от тех же обстоятельств. Пока конфликт не закончится, эти люди полагаются на нашу помощь. Мы хотим облегчить их жизнь», – подчеркнула Лубрани.

Она также сообщила, что сама несколько раз была на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская»: «Больно видеть, как женщины и дети, люди с инвалидностью или пожилые люди вынуждены стоять часами на переходе, который раньше занимал полчаса».

«Мы стараемся найти решение и для таких бытовых вопросов как получение пенсий, которую сегодня надо получать по фактической прописке, а еще работаем над упрощением процедуры пересечения линии разграничения. Несмотря на трудности, мы хотим, чтобы люди продолжали поддерживать контакты с родными и друзьями», – добавила координатор системы ООН в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Читайте также: