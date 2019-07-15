Сводка из зоны ООС за 14 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
- рядом с Новотроицким – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- на окраине Красногоровки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Марьинки – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- вблизи Крымского – из миномета калибром 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- рядом с Зайцево – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;
- в районе Попасной – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток НВФ 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных:
- рядом с Водяным – из миномета калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- возле Луганского – из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Новоалександровки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 294 единицы. Подверглась обстрелу территория Докучаевского нефтеперерабатывающего завода. В результате обстрела на заводе повреждены бензо-дизельная установка и профлист обшивки, пробиты осколками два пожарных резервуара. Также под огнем оказались Донецкий аэропорт, поселок Старомихайловка и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Доломитное и Верхнеторецкое; Докучаевск и село Заиченко. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие, в том числе, крупнокалиберное».
На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.
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