Сводка из зоны ООС за 14 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Красногоровки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Марьинки – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Крымского – из миномета калибром 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Зайцево – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

в районе Попасной – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных:

рядом с Водяным – из миномета калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

возле Луганского – из крупнокалиберного пулемета;

в районе Новоалександровки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 294 единицы. Подверглась обстрелу территория Докучаевского нефтеперерабатывающего завода. В результате обстрела на заводе повреждены бензо-дизельная установка и профлист обшивки, пробиты осколками два пожарных резервуара. Также под огнем оказались Донецкий аэропорт, поселок Старомихайловка и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Доломитное и Верхнеторецкое; Докучаевск и село Заиченко. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие, в том числе, крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.