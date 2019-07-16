В «ДНР»: В Макеевке показали места отдыха (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур показал места отдыха макеевчан у водоема «Батман». Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

По словам Артура, неподалеку от микрорайона Восточный (можно добраться автобусом) находится пруд «Старый батман». Молодежь купается в нем, ныряет, также рыбаки ловят здесь рыбу. «Но пруд этот не оборудован для купания, поэтому купаться тут я не рекомендую. Это может быть опасно для жизни», – рассказал макеевчанин.

«Лучше пройти 200 м, заплатить и безопасно купаться», – добавил он.

Артур отметил, что водоем – живописный, и показал, как он выглядит в середине июля нынешнего года.

Далее Артур проехал на пруд «Новый батман». Пляж платный – доступа к воде нет, место отдыха огорожено забором. Здесь имеются кабинки для переодевания, урны, детская площадка, спортивная площадка, туалет. «Тут все оборудовано, чистенько, красиво… Песочек насыпали», – сообщил макеевчанин.

Вход стоит 45 руб. (18 грн по местному курсу на 16.07.2019) с человека. На другой стороне пруда есть беседки, там можно приготовить шашлыки, однако видно, что спуск к воде неудобный. Стоимость беседки на 6 человек составляет 500 руб. (205 грн) в будний день, 1 тыс. руб. (410 грн) – в выходной день.

Рядом с платным пляжем – небольшой заваленный мусором пятачок, где можно зайти в воду бесплатно.

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