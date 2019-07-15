В Донецке показали примыкающую к аэропорту улицу (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по улице Стратонавтов в Киевском районе. Данная улица примыкает к аэропорту.

Дончанин прошел по улице в сторону Красноармейского шоссе, в сторону подконтрольных украинским властям Песок, мимо остановки «Рабфаковская».

«Справа воинская часть, разрушенные казармы. Слева – разрушенные дома. Улица Стратонавтов», – прокомментировал Полтавец.

Дончанин обратил внимание на висящую до сих пор табличку на столбе, предупреждающую о том, что ведется фотофиксация нарушений ПДД. «Где-то камера тут стояла ГАИшная», – поделился Полтавец.

Также он показал единственную на улице пятиэтажку и более детально – как в июле нынешнего года выглядит разрушенная воинская часть. Здания на территории разрушены, у бывшего КПП нет ограждения.

«Вот так выглядят казармы солдатские», – прокомментировал житель Донецка.

Полтавец показал и соседствующий с пятиэтажкой дом по ул. Стратонавтов, который сравнительно мало разрушен.

Улицу, примыкающую к аэропорту, Полтавец покинул возле таблички-указателя, где свернул в сторону Донецкого Иверского монастыря.

Также Полтавец проверил, есть ли под взорванной частью Путиловского моста останки танка, прошелся по части Киевского проспекта, которая расположена за Путиловским мостом ближе к Донецкому аэропорту, а также по улице Взлетной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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