На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны. Новости

Вблизи села Долина в Славянском районе Донецкой области благодаря немецкой аэрофотосъемке исследователи нашли и подняли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны.

Раскопки продолжались два дня. В них были задействованы 7 поисковиков, которые проверили десятки гектаров фермерских угодий, засеянных пшеницей и подсолнечником.

«Аэрофотосъемки, которые немцы делали во время разведки с самолетов, они потом по этим картам проводили артиллерийскую разводку, отрабатывали участки, знали, где и какие стоят подразделения. На американских и немецких сайтах они продают данные аэрофотосъемки, чтобы можно было проводить поисковые работы по определенным локациям», – рассказал координатор поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльман» Алексей Юков.

«По факту мы и не знали, что на этом поле была серьезная линия обороны», – добавил он.

За два дня работы поисковики обнаружили 5 захоронений с телами 15 бойцов времен Второй мировой войны. В захоронениях бойцов Красной армии нашли и элементы военной экипировки – фляги, котелок, немецкий набор для бритья. «Солдаты пользовались в обиходе тем, что могли подобрать. Часть этих солдат, видимо, городские, потому что очень ухоженные зубы. По нашим предположениям, этих солдат стянули [в могилы] немецкие военнослужащие или местные жители под руководством солдат Вермахта», – отметил Юков.

В 1942-1943 годах в местах работы поискового отряда велись бои за освобождение Славянского района Донетчины от немецких захватчиков. По мнению поисковиков, найдены останки бойцов, которые погибли зимой 1943 года.

Останки бойцов отправили на хранение в специально отведенное место. Перезахоронят их в мае следующего года в одном из сел Славянского района Донетчины.

С начала года участники поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльман» нашли и подняли из захоронений останки 55 бойцов Красной армии и 7 немецких солдат. Установлены личности 5 немцев, но ни одному советскому солдату. Это связано с тем, что бойцам Советской армии было запрещено носить опознавательные знаки из металла, их заменили бумажными книжками, отмечает координатор поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльман» Алексей Юков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»