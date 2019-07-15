Инициатива Зеленского не решит проблем с пенсиями жителей неподконтрольного Донбасса, – правозащитница. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить пенсионерам-переселенцам находиться на временно неподконтрольной территории год, а не 59 дней, как сейчас. Но президентская инициатива не решит проблемы. Чтобы быть правовым государством, Украине следует отменить привязку выплат пенсий к справке внутренне перемещенного лица. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Ирина Лоюк.

По ее словам, согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», пребывание более 60 дней на временно неподконтрольных территориях дает основание органам власти считать, что человек вернулся постоянно жить на эти территории. Это ведет к отмене справки внутренне перемещенного лица. Как следствие, согласно нормам подзаконных актов, – людям перестают платить пенсии.

«И здесь нужно понимать, что основная проблема не в 60 (или 59) днях, а в том, что неправильно привязывать выплату пенсий к справке внутренне перемещенного лица», – говорит Лоюк.

«С 2015 года наша программа "Радник з питань ВПО" говорит о том, что это неконституционно и не соответствует принципам правового государства. Неоднократно устранить проблемы выплат пенсий призывали международные институции, в частности, ПАСЕ. Однозначной в этом вопросе является позиция украинских судов – пенсии нужно выплачивать», – добавляет она.

Однако, проблема остается нерешенной.

При этом в результате сотрудничества правозащитников с парламентом был разработан и зарегистрирован законопроект № 6692, в котором заложены основы механизма для выплаты пенсий людям, вынужденным жить на неподконтрольных территориях. Но он не был принят.

«То есть проблема совсем не в количестве дней, и сказанное президентом – не решение проблемы. Наша позиция однозначна: если мы хотим соответствовать понятию "правовое государство", необходимо отменить привязку выплаты пенсии к справке ВПЛ», – сообщила правозащитница.

С комментариями иных экспертов по этому вопросу можно ознакомиться в нашем материале «Вместо 60 дней – 1 год: Почему идея Зеленского не решит проблему пенсий пенсионеров-переселенцев»​.

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