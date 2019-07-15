Выборы: В Украину продолжают прибывать международные наблюдатели. Новости

В Украине сейчас находится более 200 международных наблюдателей за парламентскими выборами. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Усилия Государственной пограничной службы сейчас сконцентрированы на усиленном контроле и координации действий на международных пунктах въезда в Украину. Это прежде всего связано с присутствием на выборах иностранных наблюдателей, которые оформляются в приоритетном порядке. Они продолжают прибывать», – сказал он.

«За минувшие сутки прибыли около 10 международных наблюдателей. В целом же в Украине сейчас пребывают более 200 [международных наблюдателей]. Регистрация наблюдателей в ЦИК продолжается. Эти списки передаются в Государственную пограничную службу. В соответствие с этими списками и происходит их оформление для въезда в Украину», – рассказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы Украины добавил, что на этой неделе ожидается более массовый въезд международных наблюдателей в связи с приближающейся датой голосования на парламентских выборах, которые пройдут в это воскресенье, 21 июля.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 июля, ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: от 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1355 официальных наблюдателей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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