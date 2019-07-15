ЦИК передала бюллетени на зарубежные избирательные участки. Новости

Центральная избирательная комиссия Украины передала на зарубежные избирательные участки более 449 тыс. бюллетеней. Об этом сегодня, 15 июля, на заседании сообщила член ЦИК Украины Ольга Лотюк.
«Центральная избирательная комиссия получила от предприятия-изготовителя избирательные бюллетени в количестве 449 тыс. 172 бюллетеня. На нашем заседании мы передали их участковым избирательным комиссиям заграничных избирательных округов в упаковках предприятия-изготовителя», – сказала она.
«На все 102 избирательных участка заграничного избирательного округа», – добавила Лотюк.
Избирательные бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине, которое состоится 21 июля, будут направлены на заграничные избирательные участки в 72 страны мира.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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