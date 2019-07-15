Механизм получения пенсий переселенцами нужно упростить, – эксперт. Новости

Нужно максимально упростить имеющийся механизм получения пенсий внутренне перемещенными лицами. А для реализации инициативы президента Украины Владимира Зеленского касательно увеличения срока пребывания пенсионеров-переселенцев на неподконтрольных территориях необходимо вносить изменения в профильный Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Об этом «Донецким новостям» рассказала адвокационный координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

По ее словам, правозащитники достаточно позитивно оценивают предложенные президентом изменения. «Но нужно подчеркнуть, что для реализации инициатив касательно увеличения срока пребывания на оккупированных территориях необходимо вносить изменения в профильный Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"», – подчеркнула Толкач.

«Или, как вариант, создавать отдельный механизм получения пенсий жителями оккупированного Донбасса, который будет обеспечивать реализацию их прав, гарантированных Конституцией Украины», – добавила она.

Правозащитница считает, что одновременно нужно максимально упростить имеющийся механизм получения пенсий переселенцами и «отвязать» пенсии от справки ВПЛ.

Более подробно с мнением правозащитницы и комментариями иных экспертов по этому вопросу можно ознакомиться в нашем материале «Вместо 60 дней – 1 год: Почему идея Зеленского не решит проблему пенсий пенсионеров-переселенцев»​.

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