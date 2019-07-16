Более 53 тыс. избирателей из Донбасса сменили место голосования. Новости

В Украине для участия в досрочных парламентских выборах место голосования сменили более 233 тыс. человек, из них более 53 тыс. избирателей из Донбасса. Как передают «Донецкие новости», об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Согласно данным Госреестра избирателей, в Донецкой области сменили место голосования в границах этого же региона 12 тыс. 40 человек, в Луганской области так поступили 4 тыс. 61 избиратель.

Изменить место голосования на Киевскую область решили 2 тыс. 913 жителей Донетчины, еще 1 тыс. 525 человек из этого региона выбрали Киев. Среди жителей Луганщины сменили место голосования на Киев 3 тыс. 193 избирателя, на Киевскую область – 1 тыс. 548 человек.

Всего в Донецкой области сменили место голосования на парламентских выборах 35 тыс. 780 избирателей, в Луганской – 17 тыс. 370 человек. По количеству жителей, сменивших место голосования, Донетчина находится на первом месте, на втором месте – Киев, на третьем – Луганская область.

Процесс смены места голосования на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, завершился 15 июля.

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