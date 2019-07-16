Скандал в Волновахе: Врач-педиатр отказалась от осмотра грудного ребенка. Новости

В Волновахском центре первичной медико-санитарной помощи (Донецкая обл.) проводят служебное расследование отказа врача-педиатра осмотреть 7-месячного ребенка.

В начале июля мать ребенка Яна Голуб, которая пришла с сыном на прием к врачу, сняла на видео конфликт с педиатром, которая отказалась его осмотреть.

Как рассказала Яна Голуб, ребенок заболел в среду, 3 июля. «Мы обратились к доктору, и нам было выписано лечение, но сказали – наблюдать, потому что дыхание жесткое. Мы уже шли на выздоровление, но в пятницу – резкое повышение температуры и всю ночь кашель. Естественно, в субботу я уже обратилась к доктору. Я переживала, волновалась, чтоб не было воспаления легких. Мне нужно было, чтобы доктор послушал ребенка», – говорит женщина.

По ее словам, декларация у нее подписана с другим врачом, которая находилась в отпуске, поэтому она записалась на прием к врачу-педиатру Светлане Паскаль, которая в тот день принимала пациентов. «Нас встретили нормально, но когда доктор узнала, что наша декларация заключена не с ней, нас не приняли. Мы ушли», – сообщила Яна.

Врач, которая в связи с этим получила выговор, комментировать ситуацию отказалась.

Как пояснил глава Волновахского центра первичной медико-санитарной помощи Константин Кандыба, сейчас в учреждении по данному инциденту проводят служебное расследование. «Поведение врача меня удивило. Расследование до конца не завершено, еще вопрос стоит и о среднем медицинском персонале, который сопровождает врача. Но, я думаю, однозначно в данном случае врач была не права», – сказал он.

Максимальное наказание, которое грозит медику после завершения служебного расследования, увольнение с должности врача-педиатра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»