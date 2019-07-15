В «ДНР»: Порядок пересечения границы с РФ за паспортом упростили. Новости

В «ДНР» утвердили упрощенный порядок перемещения документов, граждан и транспортных средств через границу с Россией в пунктах пропуска «Успенка – Матвеев Курган», «Мариновка – Куйбышево» для получения паспорта гражданина РФ в упрощенном порядке. Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«С целью обеспечения организованного вывоза документов, поданных гражданами ДНР для получения паспорта гражданина РФ, а также централизованной доставки граждан ДНР на территорию РФ для получения паспорта гражданина РФ, правительство ДНР постановило утвердить "Упрощенный порядок перемещения документов, граждан и транспортных средств через государственную границу ДНР с РФ в пунктах пропуска "Успенка – Матвеев Курган", "Мариновка – Куйбышево" для получения паспорта гражданина РФ», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса количество принятых документов-заявок на получение паспорта РФ в упрощенном порядке составляет порядка 19-20 тыс., а выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.