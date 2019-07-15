В «ДНР»: В Донецке сократят подачу воды. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке завтра, 16 июля, будет временно сокращена подача воды в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и, частично, в Ленинском районах города. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила «администрация» Донецка со ссылкой на «Донецкое РПУ "КП "компания "Вода Донбасса"».

Уточняется, что временно будет приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). «... в связи с ремонтными работами РП "РЭК" с 8:00 16.07.2019 будет временно приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Пуск ДФС планируют начать с 10:00 17.07.2019», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на период проведения работ подача воды в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично в Ленинском районах будет сокращена на 25%.