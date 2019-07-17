Печальное зрелище: Как выглядит центр Луганска в июле (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал, как центр города выглядит ранним утром в июле. Запечатленными кадрами мужчина поделился в соцсети.

Местный житель проехал по центральным улицам Луганска мимо кукольного театра, отеля «Луганск», кинотеатра «Русь» в сторону путепровода и поста «ГАИ». Свой путь начал с пересечения ул. Коцюбинского и 16-й линии в сторону ул. Советской.

На кадрах видно, что утром в центре Луганска совсем немного машин и еще меньше на улицах города людей.

Виды Луганска прокомментировали пользователи социальных сетей:

Agnostos: «Печальное зрелище»;

Артем: «Даже трамваи ни ездят!»;

«Lugansk 20 19»: «Трамваи в Луганске давно не ездят, еще до известных событий. На мой взгляд, их и восстанавливать не стоит, это шаг в прошлое, весь мир переходит на электрические автобусы. На данный момент рельсы стали проблемой для города».

Еще один местный житель показал, как в Луганске сегодня выглядят супермаркеты «Эпицентр», «Метро», а также автосалоны Kia Motors и SsangYong.

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