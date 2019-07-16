Жители прифронтового Чермалыка возмущены лишением возможности голосовать. Новости

В прифронтовом селе Чермалык (Донецкая обл.), расположенном в нескольких километрах от зоны боевых действий, единственный избирательный участок, на котором местные жители могли бы проголосовать на парламентских выборах, не откроется в связи с ситуацией с безопасностью.

От домов жителей Чермалыка до боевых позиций участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) всего несколько километров. По одну сторону реки Кальмиус – украинское село, по другую – позиции НВФ «ДНР».

В населенном пункте много поврежденных обстрелами домов. В минувший четверг, 11 июля, на пороге своего дома был ранен 49-летний житель Чермалыка, который впоследствии скончался в больнице.

«Мы находимся на линии столкновения, и каждый вечер у нас неспокойно. Люди с утра идут в сельский совет и каждый докладывает, какие у кого есть повреждения», – говорит глава сельского совета Чермалыка Галина Табия.

Несмотря на обстрелы, на президентских выборах жители Чермалыка голосовали, но во время парламентских избирательный участок здесь не откроется. Из-за этого многие местные жители возмущены.

«Мы что – не украинцы? Мы – не жители своей Украины, своего села? Мы – патриоты своей Украины, своей земли. Мы хотим голосовать», – возмущается жительница Чермалыка Галина.

«Конечно, возмущены. Все ожидали выборов, чтобы отдать свои голоса куда надо, и тут на тебе – нам объявляют, что у нас выборы отменены. У нас никакой информации нет, нас просто поставили в известность», – отмечает житель Чермалыка Сергей.

Сейчас в Чермалыке проживают 1,6 тыс. человек, большинство из них преклонного возраста. Чтобы принять участие в выборах, жителям Чермалыка можно было изменить место голосования, но сделать это нужно было до 15 июля включительно. «Никуда мы старые не поедем. Куда мы можем поехать? Никто ничего не говорит. И потом – надо же какие-то документы собирать, не просто ж так – раз и побежал», – комментирует местная жительница.

Ближайшее место для голосования – Кирилловка, расположенная в 11 км от Чермалыка. Но рейсовые автобусы между этими населенными пунктами не ездят.

«Не все смогут проголосовать. У нас очень большой список людей, которые не способны приходить на избирательный участок. Люди, которые находятся на территории, многие из них работают в Мариуполе. На президентских выборах они с утра оставались голосовать, а потом ехали на работу. На этих выборах они так не смогут, потому что нужно в один день ехать в Волноваху – писать заявление, потом в какое-то место ехать голосовать», – рассказала глава сельсовета Чермалыка.

Ранее Донецкая облгосадминистрация определила населенные пункты, где парламентские выборы не состоятся. Среди них и прифронтовой Чермалык.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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