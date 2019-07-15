Или «додавить», или – в суд: В Славянске уже 4 года реконструируют центральный парк (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) назвали новую дату завершения реконструкции центрального городского парка отдыха «Шелковичный», сроки открытия которого неоднократно переносились. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, после корректировки проекта подрядная организация должна закончить работу в октябре текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Мэр Славянска Вадим Лях связывает затягивание реализации проекта, во-первых, с дезорганизацией в его управлении. «Когда в 2015 году я только приступил к обязанностям мэра – в парке сразу начались работы за местные деньги. Из городского бюджета было выделено порядка 7 млн грн. Была уложена часть тротуарной плитки, установлены спортивные площадки и пр. Дальше пошло финансирование из областного бюджета. Я считаю большой ошибкой то, что проектом поручили заниматься Департаменту экологии Донецкой областной госадминистрации. Да, там работают профессиональные экологи. Но это люди, которые никогда не проводили тендеры, никогда не занимались хозяйственной частью. Павел Иванович (Жебривский, бывший губернатор Донетчины, – ред.) тогда, вместо того, чтобы отдать субвенции городам, обязал свои отделы следить за этими деньгами и распоряжаться ими – в результате оставили их в области и там проводились все тендеры. Пострадал тогда не только парк ["Шелковичный"], а еще и городская центральная больница, которая строится точно так же – с 2016 года, и не раз по ней проводили корректировку», – пояснил Лях.

Он добавил, что в 2015-2016 годах проект реконструкции парка прошел все экспертизы, «а когда зашли строители – тут начались основные проблемы». В итоге проект необходимо было опять корректировать, на сегодняшний день это процесс завершен.

Во-вторых, не удается в срок реконструировать парк из-за выбора подрядчика. «Срок реализации проекта продлен подрядчику до октября. Уверен, что этого времени должно хватить с головой, потому что за это время мы уже уложили весь центр города плиткой. Также уложили озеро Вейсовое и быстрее парка сдали проект рекреационно-оздоровительной зоны "У соленых озер". Там почти такая же сумма финансирования – 17 млн грн, а в парке – 20 млн грн. И город за полгода уже сделал много аналогичных по объему проектов. При этом парк, на самом деле, – проект несложный, просто действительно не повезло с подрядчиком. И сегодня есть выбор – избавиться от него, но тогда попасть в суды (а у меня есть такой прецедент с детским садиком № 26, когда из-за судов там были заморожены работы на полтора года). Поэтому есть опасения. Лучше уже "додавить" этого подрядчика до октября, потому что работы не сложные», – пояснил городской голова.

Лях надеется, что с 5 по 10 октября парк будет сдан.

Как рассказала «Донецким новостям» заместитель директора парка «Шелковичный» Елена Саградян, сейчас на территории продолжают работать строители.

«Сейчас они заканчивают центральную аллею. Кое-где, где были грешки, – перекладывают плитку и делают все в соответствии с нормами и требованиями. Если будет хорошая погода, в ближайшее время должны привести и посадить можжевельник. Также делают многоуровневую клумбу возле Памятника воинам-освободителям и проводят подсыпку земли, чтобы выровнять грунт по бокам от аллей. Пока это основные работы, которые ведутся», – говорит заместитель директора парка.

В то же время парк открыт для жителей и гостей города.

«Первые посетители приходят в парк с самого утра. Мы иногда в 8 часов идем на работу – уже сидят на скамейках, отдыхают, свежим воздухом дышат, гуляют с маленькими детьми. Хотя сейчас по аллеям ходить проблематично, они еще не все выложены плиткой», – делится Елена.

На данный момент в парке работают детская, спортивная и волейбольная площадки, футбольное поле, танцевальная площадка и сцена-ракушка.

«Все локации, которые были построены за счет бюджета и при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, доступны для пользования и люди приходят, занимаются. На футбольном поле тренируются воспитанники спортивного клуба "Тор", городские команды, команды ДЮСШ, играют полицейские, пенсионеры – ветераны спорта. На тренажерной площадке собираются жители города всех возрастов, начиная от мала до велика. Даже приходят пожилые люди, в основном – дедушки. Мы смотрим – тоже занимаются по мере сил и возможностей. На детской площадке гуляют мамы с детьми. А на сцене периодически проводятся культурные мероприятия. Также многие приходят поиграть в пейнтбол. У нас с ними заключен договор, и мы предоставили территорию – в основном, командами собираются, и взрослые, и дети», – говорит сотрудница парка.

Нашумевшая тема реконструкции парка – общественный туалет стоимостью более миллиона гривен. Саградян заверила – он работает, посещение – бесплатно. «Туалет построили за 1 млн 100 грн. Он функционирует бесплатно. С 7:00 утра женщина приходит, убирает, и он открыт – чистый и доступен для посетителей с 7:00 до 22:00. Кроме построенного, на территории парка стоят и 4 биотуалета. Мы их даем на городские мероприятия, и потом нам возвращают – это очень удобно для города», – добавляет Елена.

Общественный туалет-«миллионер»

Напомним, экс-губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщал, что на реконструкцию парка из областного бюджета было выделено 17 млн грн, плюс 7 млн грн – из местного бюджета. А в апреле 2018 года глава области за задержку с проектом пенял на местную власть – «не имеют управленческих и проектных решений по отдельным участкам парка». Жебривский поставил задачу – открыть парк к сентябрю 2018 года.

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