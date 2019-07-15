Плавать можно и зимой: В Курахово заработал уникальный открытый бассейн. Новости

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) возобновил работу уникальный открытый бассейн. Плавать в нем можно даже зимой. 5 лет назад с началом боевых действий на Донбассе бассейн закрыли. Но были найдены средства на его восстановление.

Ремонтировали объект почти год. За это время обновили чашу бассейна, положили плитку. А еще приобрели новое оборудование. «Новая дозаторная станция, новые дозаторы, позволяющие эффективно обрабатывать воду», – говорит руководитель СК «Олимпийский» Сергей Юрьев.

В первый день работы здесь прошли спортивные соревнования. 16-летний пловец Олег приехал поплавать сюда из Новогродовки. «У нас в городе бассейна нету, поэтому не занимался, только на ставках», – сказал он.

Пловцы соревновались в честь открытия бассейна. «Дистанция только полтинники, способы – вольный стиль», – объяснила судья соревнований по плаванию Наталья Шульга.

Участников активно поддерживали болельщики.

Пловец Александр получил «золото». Он проплыл 50 метров за 30 секунд. «Были уверены в своих силах. Мы сделали это», – сказал он.

То, что бассейн возобновил работу, радует всех:

«Нравится, очень рады, что открывают, что возвращается это»;

«Водичка классная, погода шикарная»;

«Это прекрасное времяпрепровождение для всей молодежи, детей. Думаю, что будет наполнен наш стадион водный всеми желающими».

Этот бассейн открытого типа. Температуру плюс 29 градусов в нем поддерживают независимо от времени года. Сейчас такой бассейн в Украине – единственный.

Источник: ТК «Донбасс»