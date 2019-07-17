В Краматорске готовятся к открытию школ рыболовства (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в честь открытия двух школ рыболовства на минувших выходных провели фестиваль ловли рыбы с берега для детей. Посвятили это мероприятие и всеукраинскому Дню рыбака.

В школы рыболовства бесплатно принимают всех желающих. На водоеме в Краматорске уже прошло первое практическое занятие. Здесь оборудовали 36 секторов для ловли рыбы. Возраст участников – от 6 лет.

В воскресенье, 14 июля, с самого утра на побережье одного из водоемов дети ловили рыбу. Тем, у кого не было собственной удочки, ее предоставили организаторы мероприятия, как и наживку.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Один из участников – Михаил Сологуб. На свои снасти он поймал крупного карпа и поделился секретами хорошей рыбалки. «Надо взять тесто и закинуть его на удочку, только сначала нужно на него поплевать и покрутить его в руке три раза», – говорит юный рыбак.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Мальчик стал победителем фестиваля. За свой улов он получил первое место и памятные призы.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Официально две школы рыболовства начнут свою работу с 1 августа. Они будут работать в селе Шабельковка и в центре Краматорска. Обучение рассчитано на три месяца.

По словам организатора школ рыболовства Ярослава Бойко, одно занятие будет посвящено теории, второе – практике. «Теория скорее всего в четверг, практика – это воскресенье. По два урока. На практику мы выезжаем на водоем, теорию мы проходим в помещении школы», – сообщил он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»