В «ДНР»: Мужчина зарезал свою сожительницу. Новости

В неподконтрольном украинским властям Зугрэсе (Донецкая обл.) ранее неоднократно судимый мужчина убил местную жительницу, которая была его сожительницей. Подозреваемый задержан. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Как пояснил мужчина, конфликт произошел на почве ревности. «Неделю моя сожительница отсутствовала, а потом пришла пьяная. Начался скандал. Начала на меня кидаться драться. Встала с кресла напротив и на меня с кулаками. Я сначала усадил ее опять в кресло, а она пьяная конкретно. Она опять встала на меня. Думал, напугаю ее – тыкнул [ножом] снизу-вверх. Думал, что это царапина, а оказалось серьезное ранение», – сказал он.

После этого мужчина ушел, оставив раненую лежать на диване. Женщина умерла от потери крови.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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