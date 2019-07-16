Встреча Путина и Зеленского неизбежна, – аналитик. Новости

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, а с ней – и возможность урегулирования ситуации на Донбассе, – неизбежна. Но в каком формате она состоится – неизвестно. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик Александр Кочетков.
По его словам, президент Зеленский пока удерживает инициативу на уровне месседжей. «Президент Путин занимает позицию перезрелой барышни, которая сама хочет, но требует, чтобы ее уговаривали», – считает аналитик.
При этом пока что в смысловом наполнении ничего нового. «РФ предлагает неприемлемые прямые переговоры с ее марионетками на Донбассе, Украина предлагает встретиться в формате, на который пока никто не дал согласия. Но, во всяком случае, Путин уже вынужден реагировать на Зеленского, на его резонансные заявления», – отмечает Кочетков.
«Переговоры Зеленского и Путина неизбежны. Но когда именно и в каком формате они произойдут – не знает никто. Зато ясно, что чем полновластнее становится Владимир Зеленский в Украине, тем подобные переговоры ближе. Так как опытный Путин хочет разговаривать лишь с тем, кто контролирует ситуацию у себя в стране», – добавляет он.
Более подробно с мнением аналитика и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «Зеленский, Путин и тема Донбасса: Очный контакт все ближе».
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