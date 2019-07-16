В Горловке показали железнодорожный вокзал (Видео). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) центральный железнодорожный вокзал практически пуст, возле здания вокзала – ржавеющие киоски и магазины с выбитыми окнами. Об этом сообщает горловчанин Михаил Светлов.

В начале ролика Михаил показал кадры с вокзала в подконтрольных украинским властям Лимане и Бахмуте – для сравнения пассажиропотоков. «После "многолюдной" Горловки они (Лиман и Бухмут – ред.) кажутся мегаполисами. Когда я снимал видео на станции "Никитовка", меня удивила чистота. Понятно, что сорить там особо некому, но все-таки... А вот на станции Горловка в глаза бросаются разоренные ларьки и кафе. На многих из них еще висят замки, но уже давно нет окон. Бетонные урны для мусора тщательно намазаны краской. Ими массово наполнили город еще до 2014», – рассказывает горловчанин.

Михаил показал неработающие магазины, кафе и ржавые киоски. На площади перед вокзалом, на автобусной остановке людей практически нет.

На перроне пассажиров встречают таксисты. «Они любезно и настойчиво одаривают вниманием каждого прибывшего и интересуются: "Куда едем?". Но большинство приехавших отказываются от услуг такси и уходят. Таксисты между собой уточняют: "Все?". И расходятся», – объясняет житель Горловки.

Читайте также: