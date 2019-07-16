Сводка из зоны ООС за 15 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны противника один украинский военнослужащий погиб и трое получили ранения. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия; кроме того, произошло боестолкновение;

рядом с Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Павлополя – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

возле Луганского – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Новоалександровкой – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Попасной – из миномета калибром 120 мм и автоматического гранатомета;

в районе Крымского – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций украинских военных рядом с Опытным – из минометов калибрами 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны вблизи Крымского – из миномета калибром 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 119 единиц. Под огнем оказались поселок Александровка на западе Донецка; горловский поселок Доломитное; Сигнальное, Куликово, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Заиченко, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись артиллерийские снаряды калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиново, Калиново-Борщеватое и Веселая Гора. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и ручных противотанковых гранатометов (РПГ)».