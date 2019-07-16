Представитель Зеленского ответил, когда появится план по Донбассу. Новости

Конкретные шаги и четкий план действий по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе появятся после окончания парламентских выборов в Украине. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Президент до сих пор не получил поддержки парламента, если получит – есть целый перечень мероприятий, который касается в том числе и расширения формата [переговоров по Донбассу], и вопроса переговоров», – сказал он.
«Вы знаете, что первый шаг уже сделан, были проведены переговоры [с президентом России Владимиром Путиным]. Для того, чтобы договариваться, надо начать говорить. Кроме этого, нарабатывается план нашей командой, которая представляет Украину в Минском формате», – сообщил Стефанчук.
Он добавил, что более конкретным план по урегулированию ситуации на Донбассе и план действий в переговорном процессе будет после окончания парламентских выборов в Украине. «Потому что очень много вопросов решаются путем законопроектных инициатив», – отметил представитель президента в парламенте.
Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в это воскресенье, 21 июля.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»
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