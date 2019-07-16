У Зеленского не исключают проведение еще одних досрочных выборов. Новости

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил возможности проведения еще одних досрочных местных выборов в 2020 году. Об этом он заявил, комментируя предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Мы не заинтересованы просто в смене лиц в существующей системе. Если ты бросишь огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом», – сказал он.

«Поэтому в первую очередь то, на что мы готовы потратить свое время, это на коренное изменение системы власти в государстве. Будет ли это осуществлено следующей осенью или еще до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему отношений власти и человека», – заявил Стефанчук.

Представитель президента Украины также сообщил, что конкретные шаги и четкий план действий по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе появятся после окончания парламентских выборов в Украине.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в это воскресенье, 21 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ICTV»

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