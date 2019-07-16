Результаты встречи президентов Украины и РФ будут зависеть от подготовки с украинской стороны, – эксперт. Новости

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным состоится после украинских парламентских выборов, а ее результаты будут зависеть от уровня подготовки с украинской стороны. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, Путин пойдет на контакт после украинских парламентских выборов. «Политика российских властей прогнозируема: они сначала пытаются принудить оппонента к выполнению того, что выгодно РФ. А если не получается сделать это деньгами и угрозами, могут пустить в ход иные методы (теракты, гибридная войны и т.д.). Такая себе тактика принуждения к миру на российских условиях», – считает Стариков.
«Кремль считает, что любые подвижки к миру, в том числе передача Украине пленников (как военных моряков, захваченных весной в районе Керченского пролива, так и гражданских и военных, томящихся в застенках на неподконтрольной территории), сыграет на руку в свете парламентских выборов ряду наших политсил, занимающих проукраинскую позицию», – добавляет он.
Эксперт считает, что по этой причине в Кремле взяли паузу. «Посмотрят на формат коалиции, на новое правительство, а потом уж пойдут на контакт», – уверен Стариков.
Как отмечает полковник СБУ в отставке, результаты встречи Зеленского с Путиным (которой не избежать) будут зависеть от уровня подготовки с украинской стороны. «Должна быть отработана дорожная карта, где намечены "красные линии", и те пункты, где мы готовы идти на компромиссы», – уверен он.
Более подробно с мнением эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «Зеленский, Путин и тема Донбасса: Очный контакт все ближе».
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