Мост в Станице Луганской: Сурков пообещал повлиять на «ЛНР». Новости

В ходе переговоров в «Нормандском формате», которые состоялись на уровне экспертов 12 июля, помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на «ЛНР» для начала строительства моста вблизи КПВВ «Станица Луганская». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Нам не хватает решения, которого не могут принять в Минской группе, относительно демонтажа оборонных конструкций, которые построены [вблизи Станицы Луганской]. Наша задача была убедить российскую сторону и Владислав Сурков взял на себя обязательства повлиять на ту сторону, чтобы это сооружение было разблокировано», – сказал он.

«Конкретные вопросы: кто подгоняет краны, как разбирают, когда начинают и когда с нашей стороны – обсуждаются в Минской подгруппе», – добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее, работы по восстановлению моста в Станице Луганской (Луганская обл.) начнутся после демонтажа фортификационных сооружений незаконных вооруженных формирований «ЛНР» на этом участке.

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