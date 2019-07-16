У Зеленского надеются на освобождение украинских моряков в ближайшее время. Новости

Украинские переговорщики надеются на освобождение украинских военнопленных моряков, удерживаемых в России, в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, комментируя итоги переговоров в «Нормандском формате», которые состоялись 12 июля.
«К сожалению, Россия не выполнила решение Международного трибунала по освобождению моряков. У России был отличный шанс это сделать, и тем самым сохранить лицо. Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия не выполняла, а потом демонстративно выполняла [решение трибунала]», – сказал он.
«Я надеюсь, что моряки будут освобождены в ближайшее время. Я не могу рассказать детали переговоров. Но наша переговорная команда в постоянном контакте. Мы осознаем, какие есть шансы вернуть наших ребят в ближайшее время», – добавил Пристайко.
Как сообщалось ранее, следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.
Читайте также:
- Освобождение заложников: О чем договорились Денисова и Москалькова
- У раненых украинских военнопленных моряков не извлечены осколки из тел, – адвокат
- Забрать всех наших ребят: Зеленский в Кривом Рогу рассказал, о чем говорил с Путиным
- В России предъявили окончательное обвинение всем 24 военнопленным украинским морякам
- Адвокат Полозов: Россия собирается выполнять решение Трибунала ООН по военнопленным морякам
- Военнопленный украинский моряк женился в российской тюрьме
- Что будет, если Россия не освободит украинских моряков, – мнение
- Керченский кризис и трибунал: Решение по украинским морякам лишь часть процесса
- Россия выполнит решение трибунала по украинским морякам, – замглавы МИД Украины
- Керченский кризис: Адвокат пояснил, почему украинские моряки являются военнопленными
- Названа сумма ущерба Украине от инцидента в Керченском проливе
- В Москве продлили арест украинским военнопленным морякам
- Позиция России по украинским морякам не изменится, – Песков
- Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить украинских моряков
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России
Комментарии