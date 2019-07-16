У Зеленского надеются на освобождение украинских моряков в ближайшее время. Новости

Украинские переговорщики надеются на освобождение украинских военнопленных моряков, удерживаемых в России, в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, комментируя итоги переговоров в «Нормандском формате», которые состоялись 12 июля.

«К сожалению, Россия не выполнила решение Международного трибунала по освобождению моряков. У России был отличный шанс это сделать, и тем самым сохранить лицо. Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия не выполняла, а потом демонстративно выполняла [решение трибунала]», – сказал он.

«Я надеюсь, что моряки будут освобождены в ближайшее время. Я не могу рассказать детали переговоров. Но наша переговорная команда в постоянном контакте. Мы осознаем, какие есть шансы вернуть наших ребят в ближайшее время», – добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее, следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

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