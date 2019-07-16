В Минске в очередных переговорах по Донбассу примут участие все подгруппы. Новости

В Минске в очередных переговорах по Донбассу, которые состоятся в среду, 17 июля, примут участие все 4 подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

По его словам, на переговоры в Минск отправятся все руководители подгрупп ТКГ, в частности глава политической подгруппы со стороны Украины Роман Безсмертный, который после длительного перерыва вернулся в переговорный процесс. «Он должен понять, насколько сложная работа там. Это действительно наиболее сложная группа, в которой меньше всего было прогресса», – отметил Пристайко.

«Есть значительный прогресс в оборонной – подгруппе по безопасности. Я надеюсь, что все-таки будет окончательно завершено разведение сил и средств и разминирование участка вблизи Станицы Луганской», – продолжил он.

Замглавы Офиса президента Украины напомнил о том, что вблизи КПВВ «Станица Луганская» уже запустили автобус до моста, и рассказал, что в повестке дня очередных переговоров ТКГ будет реконструкция разрушенного моста в Станице Луганской.

«По поводу моста мы договаривались с российской стороной [в ходе переговоров в Нормандском формате], что нам нужно срочно, примерно, за неделю, разобрать эти сооружения, которые стоят прямо на мосту, чтобы позволить автобусам проезжать. Люди тягают тележки с продуктами, складывают тележки в стороне – это просто недопустимо. Я надеюсь, в ближайшее время будет сделан этот мост», – сказал Пристайко.

«Есть проект, который готовил Красный Крест. Он все еще актуален. Возможно, мы возьмем его за основу. Возможно, будет другой проект. Вопрос даже не финансовый. У нас есть деньги. Есть предложения от наших партнеров профинансировать строительство этого моста. Нам сейчас нужно только согласие "той" стороны», – подчеркнул он.

Замглавы Офиса президента Украины сообщил, что украинские переговорщики надеются на освобождение украинских военнопленных моряков, удерживаемых в России, в ближайшее время, а также о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на «ЛНР» для начала строительства моста вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщалось ранее, работы по восстановлению моста в Станице Луганской (Луганская обл.) начнутся после демонтажа фортификационных сооружений незаконных вооруженных формирований «ЛНР» на этом участке.

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