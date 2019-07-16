Не Библия: У Зеленского пояснили инициативу о расширении Нормандского формата. Новости

Украинские власти будут искать тот формат переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, который будет способен принести мир в Украину. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Вопрос расширения "Нормандского формата" обсуждается не первый раз и не только нынешним президентом, предшественником также. Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том, чтобы принять в нем участие. Например, Канада хотела принять участие, Польша предлагала свои услуги», – отметил он.

«США – это логичный выбор, потому что они сначала принимали участие в Женевском формате, который был до Нормандского», – продолжил Пристайко.

По его словам, при этом официальных приглашений к участию в переговорах по Донбассу украинские власти своим международным партнерам не направляли. «Официально не направляли приглашения ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе "Нормандского формата". Вместе с этим хочу сказать, что "Нормандский формат" – это не Библия, также, как и Минский формат. Мы не можем бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мир на нашу землю», – заявил замглавы Офиса президента Украины.

«Если мы увидим, что эти форматы исчерпали себя, мы будем искать другие форматы. Это то, что в общих чертах хотел пояснить и дать сигнал президент Зеленский», – резюмировал Пристайко.

Представитель Офиса главы государства в ходе этого брифинга также сообщил, что украинские переговорщики надеются на освобождение украинских военнопленных моряков, удерживаемых в России, в ближайшее время, а также о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на «ЛНР» для начала строительства моста вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта в Украине имеют право на существование, но должны учитывать необходимость прямого диалога Киева и неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил пообщаться на тему военного конфликта на Донбассе, участия в нем России, а также на тему Крыма.

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