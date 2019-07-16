В Нормандском формате договорились об обмене пленными в течение месяца. Новости

В ходе переговоров в «Нормандском формате», которые состоялись 12 июля на уровне экспертов, стороны договорились о проведении обмена пленными в течение месяца. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Несмотря на абсолютные фундаментальные различия, например, относительно причин войны и того, что происходит, между украинско-российской делегацией, хочу сказать, что по большому счету состоялся продуктивный и прагматичный разговор. Удалось достичь определенных договоренностей», – сказал он.

По его словам, в частности были достигнуты договоренности о «хлебном» перемирии на Донбассе и обмене пленными. «Договоренность о прекращении огня – так называемое "хлебное перемирие", проведение разминирования в Станице Луганской и на двух дополнительных предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования. На протяжении месяца осуществить обмен определенного количества наших пленных», – сообщил Пристайко.

«Президент Зеленский говорил о [формате] "10 на 10", "15 на 15". В принципе, мы не замыкаемся на количестве людей. Наша задача – сейчас обменять, вернуть наших людей и разблокировать процесс "всех на всех", о котором мы говорим, и который до этого времени был заблокирован», – добавил замглавы Офиса президента Украины.

Пристайко отметил, что конкретные имена по обмену пленными на переговорах в «Нормандском формате» не обсуждались, это будет решаться на переговорах гуманитарной подгруппы во время заседания в Минске, а также на уровне контактов омбудсменов Украины и России.

Представитель Офиса главы государства в ходе этого брифинга также сообщил, что украинские переговорщики надеются на освобождение украинских военнопленных моряков, удерживаемых в России, в ближайшее время, а также о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на «ЛНР» для начала строительства моста вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Читайте также: