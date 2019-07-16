Встреча лидеров Нормандской четверки в ближайшее время не планируется. Новости

Советники лидеров стран-участниц переговоров в «Нормандском формате» смогут рекомендовать главам этих государств дату возможной встречи только после того, как будут достигнуты результаты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.
По его словам, в ходе переговоров в «Нормандском формате», которые состоялись 12 июля на уровне экспертов, стороны договорились встретиться еще раз, чтобы оценить прогресс по тем договоренностям, которых достигли.
«Мы планируем это сделать где-то в конце лета. Действительно обсуждалось, когда наши лидеры смогут встретиться. Общее мнение – это должно произойти максимально быстро, но мы не можем проводить встречу лидеров, если мы не будем видеть выполнения определенных достигнутых договоренностей», – сказал он.
«Лидеры встречались не так много раз, их задача – зафиксировать договоренности, которые выполнены и обрисовать следующие шаги, которые лидеры готовы поддержать и направить деятельность своих команд», – добавил Пристайко.
Представитель Офиса главы государства сообщил, что украинские переговорщики надеются на освобождение украинских военнопленных моряков, удерживаемых в России, в ближайшее время, а также о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на «ЛНР» для начала строительства моста вблизи КПВВ «Станица Луганская».
Кроме того, Вадим Пристайко прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о расширении формата переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе с привлечением в него Великобритании и США.
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