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Тут все-таки небезопасно: Житель Макеевки показал пруд (Фото). Новости

Тут все-таки небезопасно: Житель Макеевки показал пруд (Фото)

17.07.19 10:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур показал водоем вблизи микрорайона Зеленый. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

По словам Артура, пруд «Пятый» расположен за микрорайоном Зеленый, примерно в 200 метрах от рынка.

Житель Макеевки показал замусоренный пляж. «Не знаю, можно тут купаться или нет, но люди купаются… Я бы, четно говоря, не рискнул тут искупаться. В воде бутылки, мусор всякий, могут тут быть и стекла, и камни. Поэтому не рекомендую тут купаться, потому что тут все-таки небезопасно, пляж не оборудован… В воде какие-то ящики металлические, коряги», – отметил Артур.

«И вода тут не очень чистая, какая-то мутная», – прокомментировал макеевчанин.

При этом в пруду купаются люди – преимущественно, по словам жителя Макеевки, это молодежь. 

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