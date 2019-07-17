Тут все-таки небезопасно: Житель Макеевки показал пруд (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур показал водоем вблизи микрорайона Зеленый. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

По словам Артура, пруд «Пятый» расположен за микрорайоном Зеленый, примерно в 200 метрах от рынка.

Житель Макеевки показал замусоренный пляж. «Не знаю, можно тут купаться или нет, но люди купаются… Я бы, четно говоря, не рискнул тут искупаться. В воде бутылки, мусор всякий, могут тут быть и стекла, и камни. Поэтому не рекомендую тут купаться, потому что тут все-таки небезопасно, пляж не оборудован… В воде какие-то ящики металлические, коряги», – отметил Артур.

«И вода тут не очень чистая, какая-то мутная», – прокомментировал макеевчанин.

При этом в пруду купаются люди – преимущественно, по словам жителя Макеевки, это молодежь.

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