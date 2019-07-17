Возможностей – тьма: Переселенец из Макеевки рассказал об учебе в украинском вузе. Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе тысячи абитуриентов уехали на учебу на подконтрольную Украине территорию. В основном выбирают Киев и Одессу. «Дипломы» «Л-ДНР» все меньше привлекают молодежь на востоке Украины.

Среди тех, кто выбрал диплом украинского государственного образца и переселенец из Макеевки Владислав Сасин. В мае 2014 года парень был 10-классником, вынужденным покинуть свой дом и пределы родного региона из-за проведенного «референдума» в поддержку «ДНР».

«Это был май 2014 года, когда началась оккупация Донбасса. Мой родной город – Макеевка. Я помню, когда 11 мая 2014 года прошел этот псевдореферендум, и уже в августе начались обстрелы. Для населения ситуация была очень опасной. Сначала я не хотел оставлять свой дом», – вспоминает парень.

Владислав Сасин получил диплом бакалавра политических наук в Киевском университете им. Тараса Шевченко, хотя некоторые из его одноклассников поступили в учебные заведения в «Л-ДНР». «Это работа пропагандистской машины гибридной войны, которая сейчас ведется на Донбассе. Это борьба, которая ведется не только за жизни, но и за мозги», – убежден макеевчанин.

«Возможностей – тьма. Сегодня, например, я возглавляю студенческое самоуправление в своем университете. Это 26,5 тыс. студентов. Меня никто ни разу не спросил, из какой я области – Донецкой, Луганской, Львовской или Черновицкой», – добавил юноша.

Недавно научное общество им. Тараса Шевченко в США присудило Владиславу Сасину грант для переселенцев. Такие программы позволяют украинским студентам из Донбасса и Крыма публиковать свои работы в Америке.

Перед студентами из неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года стоит выбор – получить диплом непризнанных «республик» либо переехать и учиться в вузах на подконтрольной Украине территории.

«В Украине действуют 37 образовательных центров при высших учебных заведениях, которые созданы конкретно для того, чтобы заниматься вопросами поступления и вопросами помощи детям с временно оккупированных территорий, которые хотят поступать в вузы Украины», – отметил юрист Юрий Билоус.

Те абитуриенты, которые не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО), могут сдать экзамены по украинскому языку и истории Украины в этих специальных центрах, где есть возможность получить признанные государством сертификаты об образовании.

«Более 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий поступили в высшие учебные заведения Украины в 2018 году. Почему они выбирают их, вполне понятно: эти дипломы признаются в Европе и в мире. А закончив вуз на временно оккупированной территории, можно работать разве что там, ведь даже в России их признают не всегда», – рассказал генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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