Хрупкая девушка со стальным характером: История парамедика из Авдеевской промзоны. Новости

В зоне боевых действий на Донбассе женщины держат оборону наравне с мужчинами. На передовую украинки едут добровольцами. Одна из них – Анна Емельянова. Она больше года служит медиком в одной из самых «горячих» точек зоны ООС – в Авдеевской промзоне. Несмотря на постоянные обстрелы, в том числе и по машинам медиков, уходить с фронта не собирается.

«Хрупкая девушка со стальным характером», – так говорят об Анне ее побратимы. После окончания Запорожского медицинского университета она выбрала армию. «Время такое было: окончание университета пришлось на 2015 год. Это был осознанный выбор», – говорит медик.

О своем выборе Анна не жалеет. Говорит, на Донбассе нет места страху – каждый день приходится спасать и эвакуировать раненых, рискуя собственной жизнью. «Каждое ранение может быть по-своему тяжелым, одинаковых не бывает, поэтому каждый раз ты переживаешь все заново. Первое ранение – стресс, второе ранение – стресс, потому что очень переживаешь за ребят», – рассказывает Анна.

В ее батальоне девушку называют «свой парень Петрович». Бойцы ВСУ уверены, что для нее нет ситуаций, с которыми она не могла бы справиться. «Она человек, который неоднократно принимал участие в таких вещах, о которых девушки ее возраста не то, что боятся в гражданской жизни подумать, но и боятся по телевизору смотреть. Не скажу, что каждый день, но ей приходится брать раненых с открытыми травмами», – отмечает боец ВСУ Андрей Марчук.

«Она очень опытный парамедик. Я ни разу не видел, чтобы руки дрожали у этой девушки», – говорит боец ВСУ с позывным «Дым».

В одном подразделении с Анной служит Юлия Рымаренко. Она – связист. Во время выполнения боевого задания девушка повредила спину. Анна поставила ее на ноги за считанные дни. «Петровна меня спасала, колола, подняла на ноги, поэтому я стала обратно в строй, даже не обращаясь в госпиталь», – вспоминает девушка.

Бойцы ВСУ отмечают, что на войне все равны, но женщин все равно стараются оберегать, как надежный тыл батальона.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Читайте также: