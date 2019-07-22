В «ДНР»: Иверское кладбище и окраины Донецкого аэропорта сегодня (Фото). Новости

В неподконтрольному украинским властям Донецке на Иверском кладбище, расположенном вблизи руин Донецкого аэропорта, несмотря на запрет, обнаружены свежие захоронения. Об этом в социальных сетях рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший окраины Донецка.
«Вот недавнее захоронение совсем – свежие венки. Значит еще функционирует кладбище еще, и до сих пор люди здесь хоронят своих близких и родственников. Свежие могилы и видим последствия [обстрелов]», – отмечает россиянин.
Он также прошелся к Иверскому монастырю и показал, как выглядят разрушенная обстрелами церковь и руины Донецкого аэропорта сейчас.
Рядом с разрушенным зданием церкви россиянин увидел, как кто-то из местных жителей ремонтирует и отстраивает свой земельный участок, а напротив – один из местных жителей ремонтировал брусчатку на территории кладбища.
«Вот церковь разрушенная и кто-то начинает уже обустраивать свой участок. Просто удивительно. Тут Донецкий аэропорт рядом, мы сейчас ходили и там взрывы слышно, а кто-то обустраивает свой участок», – делится впечатлениями Сергей.
Россиянин также рассказал, как за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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